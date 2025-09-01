  1. Ekonomim
Antalya Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörlüğü yapan Alperen Coşar evinin bahçesinde ölü bulundu.

Antalya'da futbol antrenörü evinin bahçesinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar (43), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Ekipler bölgede inceleme yapıyor

Sarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antrenörün düşme sonucu öldüğü üzerinde duruluyor

Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.

