  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya’da gergin meclis: Ayakkabı fırlatıldı, ayakkabı kutusu bırakıldı
Takip Et

Antalya’da gergin meclis: Ayakkabı fırlatıldı, ayakkabı kutusu bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan toplantıda CHP Meclis Üyesi Mehmet Balık, Böcek'i eleştiren AK Parti Grup Sözcüsüne ayakkabı kutusu verdi. Meclis balkonundaki bazı seyirciler ise ayakkabı fırlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya’da gergin meclis: Ayakkabı fırlatıldı, ayakkabı kutusu bırakıldı
Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı tutuklanarak görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmadan gerçekleştirildi. Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP'li meclis üyeleri yörük poşusu takarak salona katıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Böcek’in soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, meclise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti.

AK Parti Grup Başkanı Bahaddin Bayraktar konuşmasında, "Türkiye, artık lüks içkilerle, viski şişeleriyle, baklava ya da ayakkabı kutularıyla anılan bir ülke olmamalı. Bu görüntüler halkın vicdanını yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı kutusu verildi, ayakkabı fırlatıldı

Bu ifadelerin ardından salondaki CHP'li üyeler ve vatandaşlar tepkilerini sloganlarla gösterdi. 

CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Balık, AK Parti, sıralarına bir ayakkabı kutusu bırakırken, meclis balkonundan da aşağıya ayakkabı atıldığı görüldü. 

Yaşananlar salonda gergin dakikalara neden oldu.

İYİ Partili Çömez: Kaldırın dokunulmazlığımı, bakın Türkiye neler öğrenecek o zaman!İYİ Partili Çömez: Kaldırın dokunulmazlığımı, bakın Türkiye neler öğrenecek o zaman!Gündem

 

TBB: Adil yargılanma hakkı teminat altına alınmalıTBB: Adil yargılanma hakkı teminat altına alınmalıGündem

 

Gündem
Özel: 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar
Özel: 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma 3 ana kategoride olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma 3 ana kategoride olacak
Bakırhan: Cumhurbaşkanı'nın hepimizi sarsan bir söylem kullanmasını ümit ediyorum
Bakırhan: Cumhurbaşkanı'nın hepimizi sarsan bir söylem kullanmasını ümit ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü
AK Partili Resul Kurt: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseltildi
AK Partili Resul Kurt: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseltildi
İYİ Partili Çömez: Kaldırın dokunulmazlığımı, bakın Türkiye neler öğrenecek o zaman!
Çömez: Kaldırın dokunulmazlığımı, bakın Türkiye neler öğrenecek o zaman!