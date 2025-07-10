Antalya’da gergin meclis: Ayakkabı fırlatıldı, ayakkabı kutusu bırakıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan toplantıda CHP Meclis Üyesi Mehmet Balık, Böcek'i eleştiren AK Parti Grup Sözcüsüne ayakkabı kutusu verdi. Meclis balkonundaki bazı seyirciler ise ayakkabı fırlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı tutuklanarak görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmadan gerçekleştirildi. Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP'li meclis üyeleri yörük poşusu takarak salona katıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Böcek’in soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, meclise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti.
AK Parti Grup Başkanı Bahaddin Bayraktar konuşmasında, "Türkiye, artık lüks içkilerle, viski şişeleriyle, baklava ya da ayakkabı kutularıyla anılan bir ülke olmamalı. Bu görüntüler halkın vicdanını yaralıyor" ifadelerini kullandı.
Ayakkabı kutusu verildi, ayakkabı fırlatıldı
Bu ifadelerin ardından salondaki CHP'li üyeler ve vatandaşlar tepkilerini sloganlarla gösterdi.
CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Balık, AK Parti, sıralarına bir ayakkabı kutusu bırakırken, meclis balkonundan da aşağıya ayakkabı atıldığı görüldü.
Yaşananlar salonda gergin dakikalara neden oldu.