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Antalya'da günübirlik konaklama yerlerine eş zamanlı denetim

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, günübirlik kiralanan konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 3 işletmeye 'Konaklayan kaydı yapmamaktan' cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi
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Antalya'da günübirlik konaklama yerlerine eş zamanlı denetim
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Denetimlerde anlık veri göndermeyen 3 işletme ile kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 4 kişiye, cezai işlem uygulandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, genel güvenlik ve halk sağlığına yönelik risklerin önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıldı.

3 işletmeye cezai işlem uygulandı

Gerçekleştirilen denetimlerde Antalya genelinde faaliyet gösteren 300 günübirlik konaklama tesisi kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, konaklayan bilgilerini anlık olarak kolluk kuvvetlerine bildirmediği tespit edilen 3 işletmeye 'Konaklayan kaydı yapmamaktan' cezai işlem uygulandı. Ayrıca kayıtsız şekilde konaklama yaptırdığı belirlenen 4 şahsa da 'Kayıtsız konaklama yaptırmaktan' işlem yapıldığı bildirildi.

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