Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar verdi

Kentte zaman zaman şiddetini artıran yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışın dolu şeklinde etkili olduğu Aksu'nun İhsaniye, Kundu, Kemerağzı ve Kumköy mahallerinde küçük çaplı hortumlar da oluştu.

Dolu ve hortum nedeniyle çilek ve sebze seraları zarar gördü. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal seralardaki hasarın yanı sıra ürünlerde zarar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını aktaran İnal, "Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Hortumdan dolayı seralar kısmi zarar gördü. Kundu'da çilek seralarında, diğer mahallerde büyük sebze seralarında zarar var." diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Antalya kent merkezinde metrekareye 130 kilogram, Aksu'da ise 97 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.