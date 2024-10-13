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Antalya'da "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" kişi tutuklandı

Antalya Valiliği, Kaş ilçesinde "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Antalya'da "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" kişi tutuklandı
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından Kaş ilçesinde yabancı uyruklu kişinin "sokak ortasında soyunarak köpeğe tacizini" içeren görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunanın yabancı uyruklu V.O.H. olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce aynı gün yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

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