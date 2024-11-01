AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 38.05 km olarak belirlendi.
AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinde 55 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-11-01
Saat:17:46:06 TSİ
Enlem:35.82722 N
Boylam:29.05444 E
Derinlik:38.05 km
Detay:https://t.co/Q9u6xoknHE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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