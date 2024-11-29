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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 22:13:15'te gerçekleşen depremin derinliği 34,79 kilometre olarak ölçüldü.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

 

 

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