Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 22:13:15'te gerçekleşen depremin derinliği 34,79 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-11-29
Saat:22:13:15 TSİ
Enlem:35.80861 N
Boylam:31.68611 E
Derinlik:34.79 km
Detay:https://t.co/ULpA0u8FEb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"
Deprem sonrası açıklama yapan AFAD "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.