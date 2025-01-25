Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 95,40 kilometre açıklarında olduğu, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-01-25
Saat:21:10:29 TSİ
Enlem:35.68222 N
Boylam:31.1275 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/75gbie059g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi