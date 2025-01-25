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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 95,40 kilometre açıklarında olduğu, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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