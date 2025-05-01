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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 17.43’te yerin 93,98 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

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