Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'nın Serik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 17.43’te yerin 93,98 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-05-01
Saat:17:43:44 TSİ
Enlem:37.2 N
Boylam:30.95806 E
Derinlik:93.98 km
Detay:https://t.co/j8RgFzeYDq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi