Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu

Antalya’nın Finike ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık, yürütülen arama çalışmaları sonucu ölü bulundu. Karabıyık’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.

Turunçova Mahallesi'nde 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık'ın mantar toplamak için ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması yaptı.

Ekipler, bir süre sonra ormanlık alanda Karabıyık'ın cansız bedenini buldu.

Karabıyık'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi.

