  Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yerini kar yağışına bıraktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Saat 18.00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı - Resim : 1

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında başladığı, Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik bölümde etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, bin 825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda araç ve personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.

