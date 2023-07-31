Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Aksu
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.