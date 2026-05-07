  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı
Takip Et

Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliğince yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklanırken, Manavgat'ta jandarma ekipleri devriye görevi yaparak vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı
Takip Et

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından 2026/3 Sayılı Orman Yangınlarını Önleme Genelgesi yayımlandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Genelgede belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğu belirtildi. Denetimlerin genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceği, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Devriye görevi yaparak vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı

Antalya Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman girişlerine yasaklara ilişkin afişler asıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ise Sorgun Çamlığı'nda devriye görevi yaparak, vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı.

Dron destekli denetimlerin de gerçekleştirildiği bölgede, jandarma ekiplerinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, ormanların korunmasına yönelik duyarlılık ve bilgilendirme çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

108 yıllık traktör şirketi iflas sürecinde108 yıllık traktör şirketi iflas sürecindeŞirket Haberleri
Benzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
2027'de sıcaklık rekoru mu kırılacak? Süper El Nino geliyor2027'de sıcaklık rekoru mu kırılacak? Süper El Nino geliyorYaşam

 