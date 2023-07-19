Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 10 dönümlük alan zarar gördü.