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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale etti

Haber Merkezi
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Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 10 dönümlük alan zarar gördü.