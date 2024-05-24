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Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Antalya'da ormanlık alanda yangın
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Beldibi Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla birlikte yangın bölgesine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 yangın ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi. Bölgede şiddetli rüzgar yangının yayılım hızını artırırken, ekipler ise karayoluna yakın kısımdaki alevlere hızlı şekilde müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 0.25 hektar alan zarar gördüğü öğrenildi.

 

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