Antalya'da otobüs devrildi: 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi.

Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Sekiz yolcu hayatını kaybetti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Tekirdağ’dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü 34 yolcusu ile hareket ediyor. Bu sabah saat 10:20 sıralarında Antalya Döşemealtı ilçemizde virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor. Maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik. 26 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.

Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kazadaki otobüs vinç ile kaldırıldı.