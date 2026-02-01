Antalya'da otobüs devrildi: 9 kişi öldü, 25 kişi yaralı

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk belirlemelerde sekiz yolcu hayatını kaybetti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Tekirdağ’dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü 34 yolcusu ile hareket ediyor. Bu sabah saat 10:20 sıralarında Antalya Döşemealtı ilçemizde virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor. Maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik. 26 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.

Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Kazada yaralanan ve tedavi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 1, 2026

Kazadaki otobüs vinç ile kaldırıldı.

Aynı gün Antalya-Isparta kara yolunda da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yedi kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her iki kaza için taziye dileklerini ilettiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı.



Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2026

Can kaybı 9'a yükseldi, 25 kişi yaralı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada can kaybının dokuza yükseldiğini, 25 kişinin de yaralandığını aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dokuz kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Antalya’daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 9 oldu. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2026

Kopan kol ve bacak yerine dikilecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gnınkouguı (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi.

Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı.

"İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım"

Diğer yandan, otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, "Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.

"Bu yol ölüm makinesi"

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise "Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda" dedi.

"İnsanların yarısı yolda, yarısı otobüsün altındaydı"

Yunus Yıldız, "Ben olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortamda baya çığlıklar vardı. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. 'Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu' gibi kelimeler söylüyorlardı. Elimizden geleni yaptık. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık. Benden önce bir arkadaşım geldi ondan sonra ben geldim. O duygu gerçekten tarif edilemez, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Otobüsün bulunduğu yerden kaldırılma çalışması ise sürüyor.