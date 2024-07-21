Antalya’da rekor sıcaklık! Sokaklar boşaldı, sahiller doldu

Meteorolojinin bugün için sıcaklığın 40 derece tahmin edildiği Antalya'da 'tehlikeli sıcaklık' uyarısında bulunuldu. Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 derece olması beklendiği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli olduğunu belirtti.

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı nedeniyle öğlen saatlerinde Antalya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yaparken, kimileri ise Akdeniz’in serin sularında serinlemeyi tercih etti.

‘Bugün çok daha sıcak’

Aşırı sıcak nedeniyle yollarda nem bulutları oluştu. Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla Isparta’dan geldiklerini belirten Beyzanur Gökaslan, “Isparta’dan geliyoruz, Antalya’yı seviyoruz. Güzel, ama hava çok sıcak. Bugün daha çok sıcak. Hatta dün korkarak gelmiştik, sıcaklık 50-60 dereceleri bulacak dediler haberlerde okuduğumuz kadarıyla, ama denize girince serinledik. Sıcaklık olarak burası Isparta’ya göre daha bunaltıcı, çocuklar falan çok kötü oldular nemden dolayı. Kendimizi denize attık hemen. Denizin içinde sıcaklığı hissetmiyoruz” dedi.

‘Sıcaktan çok nem var’

Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak nedeniyle güneş çarpması, ısı krampları ve ısı bitkinliği oluşabileceği konusunda uyarırken Konyaaltı denize giren Şükrü Aslan isimli vatandaş ise, “Biz Karadenizliyiz, Karadeniz havasından geldik. 1982 yılında geldik ve burada kaldık. Hava çok sıcak, aşırı derecede sıcak. Millet sıcaktan kafasını sudan bile çıkarmıyor. Sıcaktan daha fazla nem var” ifadelerini kullandı. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatleri denizde geçireceklerini söyleyen Mehmet Gökaslan, “Isparta’dan tatile geldik. Hava çok sıcak ama denize girince biraz serinliyoruz. Hava sıcaklığının yüksek olduğu süreyi denizde geçirerek serinleyeceğiz. Şu anda 40 dereceden fazla olduğunu hissediyorum. 2-3 aya bir Isparta’dan hafta sonları geliyoruz. Konyaaltı Sahili’ni özellikle belediyenin yerini çok beğendik. Deniz suyu gayet güzel, kaynak var herhalde” şeklinde konuştu. Arkadaşları ile birlikte Konyaaltı sahiline gelen Yağmur Karlıağ, “Antalya çok sıcak gereğinden fazla sıcak. Klimasız hiçbir yerde durulmuyor. Bizde denize geldik serinlemek için, bıktık sıcaklardan” dedi.