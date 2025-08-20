  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi
Takip Et

Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi

Antalya'da bir Rus turistin hizmetinden memnun kaldığı bir Türk çalışana yaptığı iş teklifi sosyal medyada gündem oldu. Turistin, Türk çalışana otelinde 4 bin euro maaşla (Yaklaşık 191 bin TL) iş teklif ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi
Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

Antalya'da ismi açıklanmayan bir otelde konaklayan Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi; hem otel personelini, hem de çevredekileri hayrete düşürdü.

Genel müdürlük ve 4 bin Euro maaş teklifi

Sunulan hizmetten çok memnun kalan turist, Türk çalışana Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti. Turistin, bu görev karşılığında çalışana ayda 4 bin Euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmediği, teklifin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç izleneceği ise bilinmiyor.

Gündem
İnan Kıraç'ın boşandığı eşine iddianame: İşte çarpıcı detaylar
İnan Kıraç'ın boşandığı eşine iddianame: İşte çarpıcı detaylar
Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı
Su kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
Su kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
Mustafa Bozbey'den "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt
Mustafa Bozbey'den "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt
DEM Parti'den İYİ Partili Yüksel Aslan'ın iddialarına tepki
DEM Parti'den İYİ Partili Yüksel Aslan'ın iddialarına tepki
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı