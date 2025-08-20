Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

Antalya'da ismi açıklanmayan bir otelde konaklayan Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi; hem otel personelini, hem de çevredekileri hayrete düşürdü.

Genel müdürlük ve 4 bin Euro maaş teklifi

Sunulan hizmetten çok memnun kalan turist, Türk çalışana Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti. Turistin, bu görev karşılığında çalışana ayda 4 bin Euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmediği, teklifin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç izleneceği ise bilinmiyor.