Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi
Antalya'da bir Rus turistin hizmetinden memnun kaldığı bir Türk çalışana yaptığı iş teklifi sosyal medyada gündem oldu. Turistin, Türk çalışana otelinde 4 bin euro maaşla (Yaklaşık 191 bin TL) iş teklif ettiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.
Antalya'da ismi açıklanmayan bir otelde konaklayan Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi; hem otel personelini, hem de çevredekileri hayrete düşürdü.
Genel müdürlük ve 4 bin Euro maaş teklifi
Sunulan hizmetten çok memnun kalan turist, Türk çalışana Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti. Turistin, bu görev karşılığında çalışana ayda 4 bin Euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmediği, teklifin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç izleneceği ise bilinmiyor.