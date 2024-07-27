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Antalya'da sahilde kamusal alanları işgal eden karavanlar kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda kamusal alanları işgal ettikleri belirlenen 48 karavan kaldırıldı. Sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

Haber Merkezi
AA
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Antalya'da sahilde kamusal alanları işgal eden karavanlar kaldırıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

"Denetimler sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet aldıklarını bildirdi.

Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ön denetim, keşif ve tespit yaptıklarını anlatan Sönmez, "Yetki alanımızda olan alanlarda uyarılarımızı karavan sahiplerine yaptık. Uyarılarımıza uymayan karavanlar çekici ile belediyemizin otoparkına çekildi. Buraya çektiğimiz karavanların güvenliğini sağlıyor, kameralı ortamda mühürleyerek kapatıyoruz." ifadesini kullandı.

Denetimlerin süreceğini belirten Sönmez, karavan sahiplerini Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı'nda yaptığı Karavan Parkı'na yönlendirdiklerini kaydetti.

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