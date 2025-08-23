  1. Ekonomim
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Antalya'da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

