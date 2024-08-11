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Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Antalya'da halk otobüsü alev aldı. Şoförün durumu fark etmesi ile yolcular indirilirken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
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Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde,  Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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