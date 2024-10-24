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Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı

Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı
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Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırıgerçekleştirildi.

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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