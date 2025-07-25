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Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında

Prof. Dr. Ertan Taşkavak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizle birleşen tatlı su alanlarında sayıları artan yumuşak kabuklu Nil kaplumbağası için "Tırnakları ve keskin dişleriyle fiziksel zarar verebilir, dışkısıyla salmonella bulaştırabilir. Yüzen insanlar risk altında, mutlaka uyarı levhaları asılmalı" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında
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Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği üyesi ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ertan Taşkavak, Manavgat ilçesinde denizle birleşen tatlı su alanlarında gözlenen yumuşak kabuklu Nil kaplumbağasının (Trionyx triunguis) saldırgan yapısıyla insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında - Resim : 1

Afrika kökenli ama Türkiye'de de yayılıyor

Nil kaplumbağasının Afrika kökenli bir tür olduğunu ifade eden Taşkavak, "Tanımlandığı yer Afrika olduğu için bu ismi almış. Ancak ülkemizde de Antakya Samandağı'ndan Muğla Dalaman'a kadar olan bölgelerde, nehirlerin denize döküldüğü tatlı su ağızlarında yayılım göstermektedir" dedi.

Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında - Resim : 2

"Sakin değil, saldırgandır"

Prof. Dr. Taşkavak, Nil kaplumbağasının doğası gereği agresif bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu tür, deniz kaplumbağası kadar uysal değildir. Dara geldiğinde sivri ve güçlü üç tırnağıyla deride ciddi yaralar açabilir. Ayrıca giyotin gibi keskin dişleriyle de ısırabilir" ifadelerini kullandı.

Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında - Resim : 3

Salmonella tehlikesi

Yumuşak kabuklu Nil kaplumbağasının sadece fiziksel değil, mikrobiyolojik riskler de taşıdığını vurgulayan Taşkavak, "Bu hayvanlar dışkıları vasıtasıyla ortama bol miktarda salmonella bırakıyor. Bu da ishal, hatta kanlı ishale kadar gidebilen ciddi rahatsızlıklara yol açabilir" diye konuştu.

Antalya'da tatilcilere kritik uyarı: Sayıları arttı! Burada yüzenler risk altında - Resim : 4

"Yüzmeye engel olunmalı"

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