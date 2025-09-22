  1. Ekonomim
  3. Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı
Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından iş yerinin duvarları parçalandı, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçası savruldu.

Üç kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Üç yaralı, 1 kaybımız var. Sebebini henüz biz de bilmiyoruz. Patlama halin ardiyeler bölümünde gerçekleşti" açıklaması yaptı.

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ise "Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil" açıklaması yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

