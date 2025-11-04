  1. Ekonomim
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 888 bin hap ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 milyon 888 bin 830 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İ.T, B.B, yabancı uyruklu B.E. ve S.E'nin iki adresi imalathane ve depo olarak kullandıklarını tespit etti.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 milyon 888 bin 830 sentetik ecza hapı, 1 milyon 400 bin sentetik ecza üretebilecek kadar 550 kilogram ham madde, hap kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül ve imalathanede kullanılan malzemeler ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

