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Antalya'da yangında can pazarı! Balkona sığınıp kurtarılmayı beklediler

Antalya'da bir mahalledeki dairede çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevler nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, panikle balkon ve çatıya sığındı. Dairelerden ve balkonlardan yardım çığlıkları yükselirken, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti.

Haber Merkezi
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Antalya'da yangında can pazarı! Balkona sığınıp kurtarılmayı beklediler
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Antalya'da saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkulu anlara sebep oldu. Klimada başlayan yangın apartman sakinlerinin söndürme çabaları devam etse de bir anda daireyi sardı.

Antalya'da yangında can pazarı! Balkona sığınıp kurtarılmayı beklediler - Resim : 1

Apartmanın en üst katında mahsur kaldılar

Verilen adrese gelen ekipler alevler içindeki daireye hızla müdahale ederken, yanan dairenin bulunduğu apartmanda mahsur kalan vatandaşlar dairelerinin balkonuna ve çatıya sığındı. Apartmanın en üst katında mahsur kalan bir kadın ve çocukları aşağıda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak apartmanın dışına çıkartıldı. Ev sahibinin bulunmadığı bir daire içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye erleri tarafından sepete konularak kurtarıldı.

Antalya'da yangında can pazarı! Balkona sığınıp kurtarılmayı beklediler - Resim : 2

Balkonda kurtarılmayı beklediler

En üst katta mahsur kalan vatandaşlardan Alptuğ Çıngır, yangını fark ettikleri anda havluları ıslatarak içeriye duman girmesini engellemeye çalıştıklarını belirterek "Ben yukarda terastaydım, küçük kardeşim bağırdı. Aşağıya indiğimde kapının oralardan dumanlar geliyordu. Annem sabah gördüğü rüyadan bahsetmişti. O da çıktı sanırım. Biz ilk önce terasa çıktık, orası daha güvenlidir diye. Çok duman gelmiyordu, oksijenlidir diye oraya geçtik. Kapının altına ıslak havlu koyduk. Dumanlar içeri girmesin diye, salonun kapısına da koyduk. Ardından arka tarafta beklemeye başladık" dedi.

Antalya'da yangında can pazarı! Balkona sığınıp kurtarılmayı beklediler - Resim : 3

"Klimada kaynaklı bir yangın"

Site sakinlerinden Sezer Çetin ise yürüyüş yaptığı sırada dumanları fark ettiğini yaklaştığında ise apartmanın yandığını gördüğünü belirterek, "Dumanları gördüm, yaklaştığımda bizim sitede olduğunu gördüm. Geldiğimde itfaiye müdahale etmişti. Polis ve sağlık ekipleri hepsi buradaydı" ifadelerini kullandı. Hurma Mahalle Muhtarı Canan Aydın'da yangından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyerek, "Klimada kaynaklı bir yangın, büyük bir kalabalık vardı. Korkulan olmadı, tesellimiz can kaybı bulunmaması" şeklinde konuştu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amacıyla olay yerinde ki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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