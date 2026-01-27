  1. Ekonomim
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı
Antalya’da emniyet güçleri, yasa dışı bahis oynatan ve yöneten kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

380 milyon lira tutarında işlem hacmi

Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede toplam 380 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Yetkililer, bu operasyonun kentteki yasa dışı bahis faaliyetlerine büyük darbe vurduğunu açıkladı.

Soruşturma derinleşti

Emniyet yetkilileri, operasyonun ardından soruşturmanın derinleştirildiğini ve bahis ağının bağlantılarının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gözaltına alınanların adli süreçlerinin yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

