  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya’daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi
Takip Et

Antalya’daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi

Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi’nde devam eden yangında 7 ev tahliye edildi. Evi tahliye edilen bir vatandaş, beslediği yavru kedileri kurtarmak için uzun süre uğraştı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya’daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi
Takip Et

Yangın, saat 15.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar mevkiinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ederken, yerleşim alanlarına yakın olan alevler sebebiyle 7 ev boşaltıldı.

İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyorİzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyorGündem

 

İstanbul'un ne kadar suyu var? Barajların doluluk oranları belli olduİstanbul'un ne kadar suyu var? Barajların doluluk oranları belli olduGündem

 

Gündem
AFAD duyurdu: Antakya'da deprem
AFAD duyurdu: Antakya'da deprem
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
İlber Ortaylı'dan TÜİK'e: Yok ya beni aptal mı sanıyorsun?
İlber Ortaylı'dan TÜİK'e: Yok ya beni aptal mı sanıyorsun?
Süresiz oturum talep eden Türkiye vatandaşlarına Hollanda sınav zorunluluğu getiriyor
Hollanda Türkiye vatandaşları için sınav zorunluluğu getiriyor
CEO Giancarlo Mezzanatto: Türkiye'ye Eurofighter satışı Almanya tarafından engellendi
Türkiye'ye Eurofighter satışı Almanya tarafından engellendi
Karadeniz’de denizin rengi değişti
Karadeniz’de denizin rengi değişti