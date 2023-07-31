Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan da 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.
Çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Aksu
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.