Antalya'daki plastik kirliliği Sıfır Atık gündeminde

FERZAN ÇAKIR

Antalya’da ise turizm sezonunda artan tüketim ve atık oluşumu, atık yönetiminde çözüm bekleyen başlıklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve Antalya Valiliği himayesinde Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Antalya’nın plastik atık yönetimindeki sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda özellikle turizm sezonunda artan atık miktarının daha etkin yönetilmesi ve turizm işletmeleri ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

“Plastik döngüsünü karada ve denizde birlikte ele almalıyız”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya’nın kıyıları, doğal alanları ve turizm ekonomisi nedeniyle plastik kirliliği açısından önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. “Plastik döngüsünün hem karadaki hem de denizdeki boyutlarını birlikte ele almamız gerekiyor” diyen Ağırbaş, plastik atıkların kaynağında azaltılması ve atıkların kıyılara ve Akdeniz’e ulaşmasının önlenmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadelenin yalnızca temizlik çalışmalarına dayandırılamayacağına da dikkat çekildi. Karasal kaynaklı plastiklerin denize ulaşmasını engelleyecek önlemlerin yanı sıra tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanım modellerinin yaygınlaştırılması ve turizm tesislerinde ayrı toplamanın güçlendirilmesi gündeme geldi.

“Küresel bir sorunla karşı karşıyayız”

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Akdeniz kıyılarındaki plastik kirliliğinin yalnızca Antalya’ya özgü olmadığına dikkat çekti. Şahin, “Bu, bütün Akdeniz havzasının yıllardır karşı karşıya olduğu büyük bir problem. Aynı zamanda yalnızca Akdeniz’le sınırlı olmayan, denizleri ve okyanusları ilgilendiren küresel bir sorunla karşı karşıyayız” dedi.

Dört kıyı kentinin önerileri İstanbul’a taşınacak

Antalya toplantısı, Adana’da başlayıp Mersin ve Muğla ile devam eden şehir buluşmalarının son ayağını oluşturdu. Dört kıyı kentinden elde edilen görüş ve öneriler, 31 Ağustos-1 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’na taşınacak. Çalıştayda dört ana tematik blok altında 15 çalışma masası kurulacak. Plastik üretimi ve tasarımı, sürdürülebilir tüketim, atık yönetimi, geri kazanım, mikroplastikler, insan sağlığı, finansman, yönetişim ve uluslararası iş birliği başlıkları değerlendirilecek. Şehir toplantıları ve İstanbul’daki çalıştaydan çıkacak sonuçlar, Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu’na aktarılacak. Raporla Türkiye’nin plastik atıkların azaltılması ve kıyıların plastik kirliliğinden korunmasına yönelik yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.