Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel ve 5 vekil hakkında yetkisizlik kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, Muhittin Böcek'in adaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verildi. Dosya Ankara’ya gönderildi.

Haber Merkezi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Soruşturma, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına dayanıyor.

Dosyada yer alan beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, TBMM üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olması nedeniyle dosyanın Ankara’ya gönderilmesine karar verdi.

Milletvekilleri dışındaki şüphelilere yönelik soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmeye devam ettiği bildirildi.

