Antalya’daki yangın Bülent Ersoy’un villasına sıçradı: Diva son anda kurtarıldı!

9 Ağustos’ta Antalya’da sahne alması planlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan villasına da alevler ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Villada bulunan Bülent Ersoy büyük korku yaşadı

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı ve yangın nedeniyle apar topar tahliye edildiği öğrenildi. Villaya danışmanı Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Divanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Elnur Can, "Çok kıymetli divamızı telaş içinde tahliye ettik" dedi.