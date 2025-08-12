  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya’dan kalkış yapan uçak arızalandı: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım
Antalya’dan kalkış yapan uçak arızalandı: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım

Antalya’dan havalanan bir uçağın ön dikmesinde arıza oluştu. Pilotun, iletişim sırasında “Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım” ifadesi kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya’dan havalanan bir uçak, Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken öğle saatlerinde ön dikmesinde arıza meydana geldi. Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçen pilot, acil iniş yapacağını bildirerek Hezarfen Havalimanı’nı tercih ettiğini, gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini ifade etti.

Atatürk ve Hezarfen havalimanları üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Saat 12.30’da Hezarfen Havalimanı’na sorunsuz şekilde inen uçakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Antalya’dan kalkış yapan uçak arızalandı: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım - Resim : 1

"Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabilirim"

Pilot: Efendim mümkünse Hezarfen’e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece gölüne iniş yapacağım

Kule: Anlaşıldı efendim 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım. Hezarfen’e inişiniz tahmini kaç olur

Pilot: 1500 feet olacak tahmini 10 dakika

Kule: Şu an acil bir durum var mı?

Pilot: Yok efendim ön iniş takımı monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir. Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabilirim. Hezarfen’e divert etmek istiyorum.

