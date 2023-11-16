Antalyalı kiracılar zamlara karşı çözüm için Ankara’ya yürüyor

Fikri CİNOKUR / ANTALYA

Rusya-Ukrayna savaşından sonra yoğun göç yaşanması ve kira fiyatlarının aşırı oranda yükselmesi nedeniyle zor bir süreç yaşayan kiracılar, sorunlarını Ankara’ya taşıma kararı aldı. Ankara’ya yürüyüş başlatan Antalya Kiracılar Platformu’nun 14 üyesi TBMM’de siyasi parti temsilcileriyle görüşerek kira sorununun çözümü için 36 maddelik öneri paketi sunacak. Platform üyeleri, TBMM’de AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA ve Saadet Partisi milletvekilleriyle görüşecek. Antalya Kiracılar Platformu Derneği Kurucu Başkanı Cengiz Kul, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan yabancı göçü nedeniyle yaşanan fahiş artışlar, yüksek kira talepleri ve tahliye taahhütnamesi dayatmasına karşı yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiklerini belirtti.

“Yüzde 25 zam sınırı ve arabuluculuk etkili olmadı”

Antalya merkez ve çevre ilçelerde asgari ücretin üzerinde seyreden kiralar nedeniyle şehirden kırsala göç başladığını, fahiş kira artış talepleri yüzünden ev sahibi ile kiracılar arasında husumetler yaşandığını ifade eden Kul, “Ev sahiplerinin yüzde 500-600 oranında zam talebini kabul etmeyen kiracılar, açılan davalar nedeniyle tahliye kararları ile karşı karşıya kalıyor” dedi. Hükümet tarafından çözüm olarak sunulan yüzde 25 zam sınırı ve arabuluculuk düzenlemesinin gerektiği kadar etkili olmadığına dikkat çeken Kul, Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu üyeleri www.change.org internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlattıklarını ve kısa sürede 15 binden fazla imza topladıklarını bildirdi.

Toplanan imzaların teslim edilmesi ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle görüşmek üzere Ankara’ya gittiklerini vurgulayan Cengiz Kul, 36 maddelik çözüm önerilerini de TBMM’de grubu bulunan parti temsilcilerine sunacaklarını bildirdi. Türkiye’nin turizm bölgesi Antalya’da yüksek kiralar nedeniyle turistik tesislerin kalifiye eleman bulmakta zorlandığını da anlatan Kul, “Antalya’da 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği 2 odalı bir evin fiyatı asgari ücretin üzerinde iken, kiracılar, sorun yaşadıkları ev sahibi ile davalık oluyor” diye konuştu.

KİRACILARIN ÖNE ÇIKAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TBMM’de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine verecekleri 36 maddelik çözüm öneri paketinde, boş tutulan evlerin belli bir süre sonunda kiraya verilme zorunluluğu getirilmesini, konut kiralama ve satışının serbest piyasanın insafına bırakılmaması ve göç politikasının yeniden düzenlenmesi de yer alıyor. Kiracıların önerilerinden bazıları şöyle:

Yabancıya konut satışında Türk vatandaşı olma şartları ağırlaştırılmalı, konut ve toprak satışı ile koşulsuz şartsız vatandaşlık verilmesi derhal son bulmalıdır. Türkçe dil bilme şartı da dahil olmak üzere vatandaşlık sistemi düzene girinceye kadar durdurulmalı ve zorlaştırılmalıdır. Yabancılara toprak satışı yasaklanmalıdır. Bu bağlamda Mütekabiliyet Yasası iptal edilmelidir. Türk vatandaşı olmak bu kadar ucuz ve değersiz olmamalı.

TOKİ tarzında evler yapılmalı ve dar gelirli, emekli, asgari ücretli vatandaşa devlet tarafından kiraya verilmeli. (Devlet hazinesine düzenli para girişi sağlanmalı)

Belediyelerde konut satış ve kira tespit komisyonları oluşturulmalı.

4000 lira altına ev sahiplerinden vergi alınmamalı. 4 bin -7 bin Lira arası yüzde 25, 7 bin -10 bin arası yüzde 30, 10 bin -15 bin arası yüzde 40, 15 bin lira ve üstüne de yüzde 50 vergi ödemesinin ev sahibinden alınmalı.

Tahliye taahhüdü uygulaması kaldırılmalı. Ya da sadece kiracı kirasını ödemiyorsa, eve zarar veriyorsa ve mülk sahibi kendi oturacaksa geçerli olmalıdır. Kapıya gelen tahliye taahhüdü kiracıya elden teslim edilmedikçe tebliğ edilmiş sayılmamalı. Çünkü gelen kağıtlar kapıya yapıştırılmakta ve maalesef kiracının haberi olmaksızın itiraz süresini kaçırsın tahliye edilsin diye ev sahipleri tarafından kapıdan sökülmektedir. Bu sebeple tebliğ kağıdı muhtara da bırakılmamalı.