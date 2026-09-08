  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı
Takip Et

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı

Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Serik'te yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı
Takip Et

Serik'te evler tahliye edildi, seralar yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı - Resim : 1

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı - Resim : 2

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Serik'te yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Aksu'da başlayan yangın Kepez'e de sıçradı

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı - Resim : 3

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı - Resim : 4

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı - Resim : 5

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana Kozan’da iki noktada orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildiAdana Kozan’da orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildiGündem

 