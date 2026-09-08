Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın: Evler ve seralar yandı

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Serik'te evler tahliye edildi, seralar yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Serik'te yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Aksu'da başlayan yangın Kepez'e de sıçradı

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.