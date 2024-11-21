Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Antalya'nın 6 ilçesinde cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kodlu sağanak yağış uyarısının ardından, AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplandı.
Eğitime bir gün süreyle ara verildi
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde eğitime yarın 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.
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