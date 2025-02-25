Antalya’nın dört ilçesinde kiralar asgari ücreti geçti
Antalya’da konut kiraları 2025’te geçen yıla oranla yüzde 40,63 arttı. İl genelinde hesaplanan ortalama kira fiyatı 20 bin lirayı aşarken dört ilçede ortalama fiyatlar asgari ücreti geride bıraktı.
Endeksa ölçümlerine göre Antalya'da ocak ayı itibariyle konut kiraları geçen yılın aynı ayına oranla son yüzde 40,63 arttı.
Antalya genelinde ortalama konut kirası metrekare olarak 201 TL olarak hesaplanırken kentteki ortalama kira ücreti ise 20,94 TL olarak ölçüldü.
Gazete Duvar editörünün Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre Antalya'nın ilçelerinde konut kiraları ortalaması şu şekilde hesaplandı:
Konyaaltı 25.657 TL
Aksu 24.100 TL
Muratpaşa 22.262 TL
Kemer 22.267 TL
Serik 20.746 TL
Manavgat 18.837 TL
Demre 18.741 TL
Döşemealtı 18.315 TL
Kaş 18.173 TL
Alanya 17.268 TL
Kepez 17.700 TL
Alanya 17.268 TL
Kumluca 15.385 TL
Elmalı 15.203 TL
Finike 15.173 TL
Gazipaşa 15.110 TL
Akseki 14.891 TL
Korkuteli 11.049 TL