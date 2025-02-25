Antalya’nın dört ilçesinde kiralar asgari ücreti geçti

Endeksa ölçümlerine göre Antalya'da ocak ayı itibariyle konut kiraları geçen yılın aynı ayına oranla son yüzde 40,63 arttı.

Antalya genelinde ortalama konut kirası metrekare olarak 201 TL olarak hesaplanırken kentteki ortalama kira ücreti ise 20,94 TL olarak ölçüldü.

Gazete Duvar editörünün Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre Antalya'nın ilçelerinde konut kiraları ortalaması şu şekilde hesaplandı:

Konyaaltı 25.657 TL

Aksu 24.100 TL

Muratpaşa 22.262 TL

Kemer 22.267 TL

Serik 20.746 TL

Manavgat 18.837 TL

Demre 18.741 TL

Döşemealtı 18.315 TL

Kaş 18.173 TL

Alanya 17.268 TL

Kepez 17.700 TL

Alanya 17.268 TL

Kumluca 15.385 TL

Elmalı 15.203 TL

Finike 15.173 TL

Gazipaşa 15.110 TL

Akseki 14.891 TL

Korkuteli 11.049 TL