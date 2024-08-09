Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında korkutan deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a 48,11 km
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 48,11 km kilometre mesafede olan depremin, 11,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:10:38:21 TSİ
Enlem:36.02167 N
Boylam:28.88667 E
Derinlik:11.76 km
Detay:https://t.co/g1TpWqwbUd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi