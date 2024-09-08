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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber Merkezi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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