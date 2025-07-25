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Antalya'nın üç ilçesinde orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın, evler tahliye edildi

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Antalya'nın üç ilçesinde orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın, evler tahliye edildi
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Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Anonslarla evler tahliye edildi

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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