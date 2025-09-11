Antalya’nın yeni emniyet müdürü Sabit Akın Zaimoğlu oldu: Tutuklu İlker Arslan merkeze alındı
umhurbaşkanlığı kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi. Tutuklu bulunan İlker Arslan merkeze alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı.
Kararnameye göre, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Öte yandan, bir süre önce tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da kararnameyle merkeze alındığı bildirildi.