  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Takip Et

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi Uçarsu mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgenin karla kaplandığını gören çok sayıda kişi, araçlarıyla yüksek kesimlere giderek karın tadını çıkardı. Bazıları piknik yaparken bazıları da kar topu oynayarak eğlendi.

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Resim : 1

Yayla yoluna çok sayıda kişinin gitmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Bilim insanları araştırdı: İşte insanların en mutsuz olduğu yaşBilim insanları araştırdı: İşte insanların en mutsuz olduğu yaşDünya
Yoğun kar yağışı bekleniyor: Yarın okullar tatil mi?Yoğun kar yağışı bekleniyor: Yarın okullar tatil mi?Gündem