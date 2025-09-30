  1. Ekonomim
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hafriyat yolsuzluğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonun Antalyaspor AŞ ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Antalyaspor AŞ'den yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan ve kamuoyunda 'hafriyat dosyası' olarak bilinen konu çerçevesinde bu sabah yapılan operasyonun futbol takımımızı bünyesinde bulunduran Antalyaspor AŞ ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun tüm odak ve motivasyonunun yalnızca futbol takımının başarısı üzerine olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, kentteki hafriyat işlerinden elde edilen gelirin Antalyaspor'a aktarılmadığı iddiaları üzerine bugün operasyon düzenlenmişti. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda polis ekiplerince, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ismi bir süre önce "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen dernekte ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

