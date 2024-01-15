Antalyasporlu Jehezkel hakkında sınır dışı kararı

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verildi.

Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel (28), ifadesinde, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verildi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.



Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

''Savaşın bitmesini istiyorum''

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Tutuksuz yargılanacak

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsrailli futbolcu, adliyedeki işlemlerin ardırdan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verildi.

Ne olmuştu?

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

TFF Disiplin Talimatı ne diyor?

Antalyaspor'un evinde oynan maçta Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmiş, Antalyaspor ise gündeme gelen Sagiv Jehezkel'in golü ile 68. dakikada skoru eşitlemişti. İsrailli futbolcu, bu golden sonra bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan bandajı göstermişti.

Peki TFF Disiplin Talimatı'na göre, Jehezkel ve Antalyaspor'u nasıl bir yaptırım bekliyor?

TFF Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" ve "Saha Olayları"nı düzenleyen maddeleri uyarınca İsrailli futbolcu kadar Antalyaspor'u da bir dizi ceza bekliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" maddesi uyarınca "Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen" futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası veriliyor. Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra bir dizi para cezaları düzenleniyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekrarı halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebiliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Saha Olayları" maddesi uyarınca da Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.

Sagiv Jehezkel kimdir?

Sagiv Jehezkel, profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Antalyaspor’a sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edildi. Transfermarkt'te yer alan bilgilere göre, Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jehezkel bu sezon oynadığı 13 maçta altı gol ve iki asist kaydetti.