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Antalya’ya bir günde 104 bin turist: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 26 Temmuz Cumartesi günü 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunun kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Antalya’ya bir günde 104 bin turist: Tüm zamanların rekoru kırıldı
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Temmuz ayı henüz sona ermeden 2.3 milyona yakın yabancı ziyaretçiye ulaşan Antalya, yılın ilk yedi ayında ise 8.5 milyonun üzerinde turisti ağırlayarak bir başka önemli eşiği daha geride bıraktı.

 

Antalya’ya bir günde 104 bin turist: Tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim : 1

"Antalya bir kez daha tarih yazdı!"

Rekorla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda turizm sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmin tüm alanlarında büyüme ve kalite odaklı bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya bir kez daha tarih yazdı! Ve bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak…

26 Temmuz Cumartesi günü, 104.359 yabancı ziyaretçiyle Antalya’ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti.

Temmuz ayı henüz bitmeden 2.3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8.5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık.

Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu.

Doğası, tarihî, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Elbette bu rekorlar tesadüf değil; kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucu.

Bu gurur tablosunun mimarları başta olmak üzere; Otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak!"

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