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Antalya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Haber Merkezi
AA
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Uçakla Antalya Havalimanı'na ulaşan ilk kafile, kent merkezi ve ilçelerindeki otellere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi. Kemer'de konaklayacakları otele götürülen bazı depremzedeler, yapılan işlemlerinin ardından odalarına yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçmeleri amacıyla otelde üç klinik odası hazırlandı.

 

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