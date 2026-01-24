Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.

Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı.

Şiddetli yağış sırasında araçları ile veya yaya olarak dışarda olan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte zorlanırken Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçları ile birlikte göle dönen yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.

Ekipler mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden bot yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı.

Ekipler gece boyunca birçok noktada mhsur kalan vatandaşları kurtarmak için var güçleri ile çalıştı. Yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.