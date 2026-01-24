  1. Ekonomim
Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Sarı kod ile uyarılan Antalya'da dün gece başlayan ve birçok bölgede etkili olan şiddetli yağış sabah saatlerine kadar sürdü. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken araç ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 1

Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 2

Şiddetli yağış sırasında araçları ile veya yaya olarak dışarda olan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 3

Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte zorlanırken Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 4

Araçları ile birlikte göle dönen yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 5

Ekipler mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden bot yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı.

Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Resim : 6

Ekipler gece boyunca birçok noktada mhsur kalan vatandaşları kurtarmak için var güçleri ile çalıştı. Yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.