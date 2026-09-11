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Yapay zeka şirketi Anthropic, İstanbul merkezli BBS (Bilgi Birikim Sistemleri) Bilişim Teknolojileri ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir platformun, Claude modellerini Malezya'daki seçmenleri hedef alan seçim manipülasyonu faaliyetlerinde kullandığını açıkladı.

Şirketin perşembe günü yayımladığı tehdit istihbaratı raporuna göre platform, yaklaşık 1000 sahte X hesabı, "Malaysia Pulse" adlı sahte bir haber sitesi ve uydurma dosyalardan oluşuyordu. Anthropic, platformun ücret karşılığında kamuoyunu etkileme hizmeti sunduğunu belirtti.

Raporda, seçmenlerin seçim bölgelerine göre profillendiği, sahte hesaplarla etkileşim rakamlarının şişirildiği ve bir muhalefet siyasetçisiyle sivil toplum kuruluşlarına yönelik asılsız iddialar üretildiği öne sürüldü.

Anthropic, ilgili hesabı kapattığını açıkladı. Ancak faaliyetin gerçek kullanıcı topluluklarında yaygınlık kazandığına ilişkin kanıt bulunmadığını ve platformun kendi araçlarında gösterilen etkileşim rakamlarını bağımsız olarak doğrulayamadığını da belirtti.

Türkiye bağlantılı faaliyet, şirketin raporda ele aldığı dokuz etkileme operasyonundan biri olarak yer aldı. Diğer örneklerin Rusya, İran, Körfez ülkeleri, Güney Asya, Afrika ve Avrupa kaynaklı olduğu bildirildi.

Anthropic, bu tür faaliyetlerde sıradan insanlara aitmiş gibi görünen sosyal medya hesaplarının aynı siyasi görüşü destekleyen içerikler yaymak için kullanıldığını belirtti. Şirket, sosyal medya platformlarının genellikle paylaşımlar dolaşıma girdikten sonra tespit edebildiği operasyonları, Claude üzerinden henüz hazırlık aşamasındayken görebildiğini ifade etti.

Siber saldırılar ve gözetleme de raporda

Aralık 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan raporda, yapay zekanın siber saldırılar, gözetleme ve biyolojik silah geliştirmeye hizmet edebilecek araştırmalar için kötüye kullanıldığı örnekler de yer aldı.

Anthropic, tespit edilen aktörlerin casus yazılım satıcılarından siyasi amaçlarla hareket eden kişilere ve devlet destekli gruplara kadar uzandığını açıkladı.

Şirkete göre yapay zeka modellerinin yetenekleri geliştikçe karmaşık siber saldırılar düzenlemek için gereken teknik uzmanlık azalıyor. Tek başına hareket eden kişiler bile bir yıl önce gerçekleştiremeyecekleri ölçekte tehditler oluşturabiliyor.

Anthropic, rapordaki vakaların sıradan kötüye kullanım örnekleri olmadığını, bugüne kadar tespit ettiği en dikkat çekici ve yeni tehdit faaliyetlerini yansıttığını belirtti. Raporda zararlı yazılımlardan ve modellere verilen komutlardan örneklere de yer verildi.

Şirket, hükümetlere ve diğer yapay zeka geliştiricilerine benzer kötüye kullanımları tespit etme ve önleme çağrısında bulundu.

Virüsü daha tehlikeli hale getirebilecek araştırma talebi

Rapordaki biyolojik risk örneklerinden birinde, Claude'dan bilimsel araştırma fonu almak için hazırlanacak bir başvuruya yardım etmesinin istendiği belirtildi. Anthropic, sistemlerinin bu talebi engellediğini açıkladı.

Şirkete göre başvuru, chikungunya virüsünün bulaşıcılığını ve bağışıklık sisteminden kaçma yeteneğini artırmaya yönelik bir araştırmayı konu alıyordu.

Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan chikungunya virüsü, şiddetli ağrı ve ateş gibi belirtilere yol açıyor. Söz konusu çalışma, bir organizmanın genetik özelliklerini değiştirerek yeni ya da daha güçlü biyolojik özellikler kazandırmayı amaçlayan "işlev kazanımı" araştırmaları kapsamındaydı.

Anthropic, bu tür araştırmaların daha iyi aşılar ve tedaviler geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini, ancak hastalık etkenini daha tehlikeli hale getirmek için de kullanılabileceğini belirtti.

Yeni modeller için daha sıkı güvenlik önlemleri

Anthropic, 2025'te kullanıma sunulan Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4.5 gibi eski modellerinin, uzman bir kullanıcıya tehlikeli biyolojik araştırmalarda anlamlı destek verebilecek yetenek düzeyinin oldukça altında olduğunu savundu.

Bu nedenle eski modellerdeki önlemlerin ağırlıklı olarak, deneyimsiz kullanıcıların bilinen biyolojik silahları yeniden üretmesine yardımcı olabilecek içeriklere erişimi engellemeye odaklandığı belirtildi.

Şirket, karmaşık bilimsel araştırmalara destek verebilen yeni modeller için aynı güvenceyi veremediğini açıkladı. Claude Fable 5 gibi daha yeni modellerde, hem yararlı hem de zararlı amaçlarla kullanılabilecek geniş bir biyolojik araştırma grubuna yönelik daha sıkı kısıtlamalar uygulandığını bildirdi.

Raporda, bir modelin yeteneklerini izinsiz biçimde başka bir modele aktarmayı amaçlayan tek bir vaka dışında, incelenen kötüye kullanımlarda Claude Fable veya Mythos sınıfı modellerin kullanılmadığı belirtildi.

Araştırmacının istifasının ardından yayımlandı

Sonbaharda halka arz planlayan Anthropic'in raporu, araştırmacılarından Jacob Coxon'ın güvenlik kaygıları nedeniyle istifa edeceğini açıklamasından iki gün sonra yayımlandı.

Coxon, Anthropic ve rakibi OpenAI'ın "kendi kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını ve hayatlarımızla kumar oynadığını" savunmuştu. Bazı meslektaşlarının artık yapay zekanın on yılın sonuna kadar insan yaşamını tehdit edebileceğine inandığını belirtmişti.

Yapay zeka modelleri güçlenirken uzmanlar, denetimin yalnızca şirketlerin kendi kararlarına bırakılmaması ve hükümetlerin düzenleme yapması gerektiğini vurguluyor.

Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi John Thickstun, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerden güvenli ve tehlikeli davranışları ayırmalarının beklenmesinin sorunlu bir konum yarattığını söyledi. Thickstun, şirketlerin demokratik denetim ya da kamusal müzakere olmadan toplumun tamamını ilgilendiren değer yargılarında bulunmak durumunda kaldığını belirtti.

Anthropic ise tespit ettiği kötüye kullanım faaliyetlerini engellediğini, bu vakalardan elde ettiği bilgilerle güvenlik önlemlerini güçlendirdiğini ve yetkililerle sektör ortaklarına bilgi aktardığını açıkladı.