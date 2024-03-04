AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. AÖL 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00’da

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx,

Açık öğretim ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.